Армія США отримала перші високоточні ракети PrSM, які мають замінити ATACMS

В американські сухопутні війська надійшла перша партія високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM (Precision Strike Missile).

Про це повідомила армія США в п'ятницю, 8 грудня, передає "Європейська правда".

Поставка ракет Precision Strike Missile Increment 1 Early Operational Capability відбувається після успішних виробничих кваліфікаційних випробувань у листопаді на ракетному полігоні Вайт Сендс у штаті Нью-Мексико.

PrSM – це армійська зброя нового покоління для ведення високоточного вогню на великих відстанях. Вона запускається з високомобільних артилерійських ракетних систем M142 і реактивних систем залпового вогню M270A2 і здатна нейтралізувати цілі на відстані понад 400 кілометрів.

"Високоточна ударна ракета надасть командуванню Об'єднаних сил цілодобову, всепогодну спроможність, яка протидіятиме здатності противника проводити бойові маневри і операції з протиповітряної оборони", – сказав Дуг Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики і технологій.

"Швидка розробка і передача цих засобів є яскравим прикладом активного використання армією нових повноважень Конгресу щодо закупівель, які дозволяють нам набагато швидше передавати солдатам покращене обладнання", – додав він.

У перспективі PrSM мають замінити ракети ATACMS з дальністю 300 км, які перебувають на озброєнні армії США нині.

На початку листопада група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена направити в Україну ракети більшої дальності.

Раніше у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.