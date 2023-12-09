Армия США получила первые высокоточные ракеты PrSM, которые должны заменить ATACMS

В американские сухопутные войска поступила первая партия высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile).

Об этом сообщила армия США в пятницу, 8 декабря, передает "Европейская правда".

Поставка ракет Precision Strike Missile Increment 1 Early Operational Capability происходит после успешных производственных квалификационных испытаний в ноябре на ракетном полигоне Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико.

PrSM – это армейское оружие нового поколения для ведения высокоточного огня на больших расстояниях. Оно запускается из высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и реактивных систем залпового огня M270A2 и способно нейтрализовать цели на расстоянии более 400 километров.

"Высокоточная ударная ракета предоставит командованию Объединенных сил круглосуточную, всепогодную способность, которая будет противодействовать способности противника проводить боевые маневры и операции по противовоздушной обороне", – сказал Дуг Буш, помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий.

"Быстрая разработка и передача этих средств является ярким примером активного использования армией новых полномочий Конгресса по закупкам, которые позволяют нам гораздо быстрее передавать солдатам улучшенное оборудование", – добавил он.

В перспективе PrSM должны заменить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые находятся на вооружении армии США сейчас.

В начале ноября группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты большей дальности.

Ранее в октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.