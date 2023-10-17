Зеленський підтвердив застосування ATACMS в Україні

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок підтвердив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS.

Про це пише "Європейська правда".

Наприкінці звернення, дякуючи партнерам за допомогу, Зеленський додав: "Сьогодні особлива вдячність – Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – ATACMS себе показали".

Кілька американських ЗМІ перед тим повідомили, що США таємно передали Україні невелику кількість ракет ATACMS із касетною бойовою частиною з дальністю ураження близько 160 кілометрів.

Імовірно, саме ці ракети використали українські сили в ніч проти вівторка для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.

Україна протягом місяців просила у США далекобійні засоби ураження для того, аби бити по цілях російських окупантів у тилу, але у Вашингтоні відмовлялись через побоювання щодо ескалації з боку РФ і нестачі цих ракет для американських військових.

Велика Британія та Франція, однак, ще влітку надали Києву власні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP, які українські сили ефективно застосовували на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

У вересні, писали ЗМІ, президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією. Офіційно ж про це досі не оголошували.