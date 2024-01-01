Зеленський першу міжнародну розмову в новому році провів із Трюдо

Президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, що стало його першою міжнародною розмовою в 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це українській лідер повідомив у Twitter (X).

За словами президента, передусім вони спілкувалися на безпекову тематику, де він поінформував канадського прем'єра про російські удари ракетами та дронами по українських містах і селах.

Зеленський зазначив, що сторони обговорили роботу над безпековими гарантіями та домовилися, що їхні команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди.

"Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових NASAMS – систем (ППО) і ракет до них", – зауважив український лідер.

Він додав, що розмовляли й про підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації "формули миру": вона відбудеться в середині січня в Давосі.

"Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері", – резюмував Зеленський.

Раніше Канада оголосила про санкції проти 30 громадян Росії через причетність до фейкових "виборів", що відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України.

Перед цим стало відомо, що Канада передасть Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок і набої до них.

Перед цим в уряді Канади почали перевірку щодо можливого продажу своєї системи протидії дронам у Росію.