Канада наклала санкції на росіян, причетних до псевдовиборів в окупованій Україні

Міністерство закордонних справ Канади у вівторок, 12 грудня, оголосило про санкції проти 30 громадян Росії через причетність до фейкових "виборів", що відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться в заяві голови канадського МЗС Мелані Жолі, повідомляє "Європейська правда".

Нові санкції Канада запровадила проти осіб, які балотувалися на організованих Кремлем псевдовиборах у тимчасово окупованій частині Херсонської області, зокрема до "регіональних законодавчих зборів".

"Балотуючись на ці "офіційні" державні посади на окупованих Росією територіях України, ці особи мали на меті легітимізувати незаконне, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, уможлививши запровадження російського законодавства, засобів масової інформації, освіти та валюти для "русифікації" українців, які залишаються на територіях під окупацією", – підкреслила Жолі.

Канадське МЗС поки не розкрило переліку осіб, щодо яких запровадило санкції.

Загалом з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2800 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше свої санкції у зв’язку з організованими Росією псевдовиборами на окупованих територіях України оголошувала Велика Британія. Аналогічні заходи, як очікується, будуть і у новому пакеті санкцій Євросоюзу.