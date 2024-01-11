ЗМІ: Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, що дозволить їй арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на меморандум Ради нацбезпеки до комітету Сенату у закордонних справах.

"Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України", – йдеться в меморандумі Ради нацбезпеки – одному з трьох таких повідомлень, з якими ознайомилося агентство.

Підтримка Байденом цього кроку з'явилася на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення Україні понад 60 мільярдів доларів, частково через побоювання, що Вашингтон несе занадто великий фінансовий тягар, зазначає видання.

Як йдеться у матеріалі, Білий дім намагається врівноважити це занепокоєнням тим, що такий крок може зашкодити репутації фінансової системи США та спровокувати втечу від долара.

Адміністрація президента також хоче узгодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених активів РФ, та де менше підтримують їхній арешт, особливо в односторонньому порядку, зауважують автори публікації.

За словами неназваного високопосадовця Білого дому, Рада нацбезпеки підтримує цей захід як частину низки інструментів, які США розглядають для того, щоб змусити Росію заплатити за збитки, завдані війною. За оцінками Світового банку, відновлення України може коштувати близько 411 мільярдів доларів.

Очікують, що ця тема буде піднята на зустрічі лідерів G7 в річницю вторгнення РФ в Україну наступного місяця, повідомило Bloomberg джерело, яке побажало залишитися невідомим.

У Конгресі бачать можливість того, що це рішення можуть прийняти як частину додаткового пакету підтримки України, хоча лідери комітетів та обох палат повинні будуть підписати його включення, вказує видання.

Ідея використання власних коштів РФ для фінансування відновлення України розглядається як спосіб посилити підтримку Києва, оскільки деякі республіканці виступають проти продовження фінансування, йдеться в матеріалі. Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон підтримав цю ідею в інтерв'ю New York Post, назвавши її "надзвичайно відповідальною справою для нас".

За словами одного з двох авторів законопроєкту, сенатора від республіканців Джима Ріша, у Сенаті є широка двопартійна згода щодо цього питання.

"Після року переговорів комітету вже давно пора розглянути цей закон", – заявив він.

Демократи та республіканці в комітеті розходяться в думках щодо двох ключових частин законопроєкту, адже він вимагає від Байдена координувати свої дії з країнами G7 щодо арешту активів, але не вимагає їхнього схвалення, що, на думку деяких, може дати США можливість діяти в односторонньому порядку.

Він також містить формулювання, покликані перешкодити Росії оскаржити арешт в американських судах, що може бути потенційно вразливим з точки зору відповідності Конституції.

Згідно з меморандумами, з якими ознайомився Bloomberg, Білий дім спочатку неоднозначно ставився до включення вимоги про схвалення з боку G7, але згодом наголосив на необхідності діяти спільно з союзниками.

Така вимога "підвищить ймовірність того, що Європа, де розташована переважна більшість активів, буде готова піти на цей крок, враховуючи їхні побоювання, що вжиття таких заходів у контексті РФ може підвищити ймовірність того, що ми будемо арештовувати активи в інших випадках, коли правове й політичне обґрунтування є менш сильним", – йдеться в одному з меморандумів Ради нацбезпеки.

"Це також зменшує ризик того, що цей крок підірве віру в Сполучені Штати як країну для іноземних інвестицій", – стверджують у документі.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про прогрес у питанні конфіскації російських активів на користь України й висловив сподівання, що протягом 2024 року вдасться схвалити єдині правові рамки для цього.

Перед цим повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн.

Як повідомлялося, Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.

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