Кулеба очікує у 2024 році схвалення рамки для конфіскації суверенних активів РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про прогрес у питанні конфіскації російських активів на користь України й висловив сподівання, що протягом 2024 року вдасться схвалити єдині правові рамки для цього.

Про це Кулеба сказав в етері телемарафону у вівторок, передає "Європейська правда".

Голова МЗС нагадав, що США та Європейський Союз уже мають напрацювання щодо використання суверенних активів РФ, а деякі країни ухвалили власні рішення, які створюють механізм передання грошей Україні.

"Тому тепер ми перебуваємо вже на другій фазі, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку. Тобто мають бути створені єдині правила для країн Європейського Союзу, для країн "Групи семи", – пояснив він.

На питання, коли можна очікувати ухвалення цієї правової рамки, Кулеба відповів: "2024 рік".

"Ми були восени минулого року ще дуже далеко навіть від ухвалення цієї рамки, а зараз уже на рівні G7, на рівні Європейського Союзу обговорюється схвалення конкретних правових норм. Тому ми впритул наблизились до створення правового регулювання для передачі російських активів", – упевнений голова МЗС.

Раніше повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн.

Як повідомлялося, Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.

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