У Пентагоні спростували заяви, що на них працює Тейлор Свіфт

Міністерство оборони США спростувало поширені телеведучим Fox News Джессі Воттерсом твердження про те, що на американське оборонне відомство працює співачка Тейлор Свіфт.

Про це речниця Пентагону Сабріна Сінгх сказала у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Воттерс в ефірі своєї програми заявив, що "близько чотирьох років тому підрозділ психологічних операцій Пентагону задумав перетворити Тейлор Свіфт на свого агента".

"Це правда. Підрозділ Пентагону з психологічних операцій запропонував НАТО перетворити Тейлор Свіфт на інструмент для боротьби з дезінформацією в інтернеті", – сказав Воттерс.

Коментуючи заяви ведучого, Сінгх процитувала відомий хіт Тейлор Свіфт "Shake It Off".

"Що стосується цієї теорії змови, то ми збираємось викинути її з голови (в оригіналі – shake it off)", – сказала речниця Пентагону.

Крім того, Сінгх обіграла прізвище Свіфт, звернувшись до Конгресу із закликом якнайшвидше ухвалити додатковий бюджетний запит адміністрації президента США.

"Нам все ще потрібно, щоб Конгрес схвалив наш додатковий бюджетний запит якомога швидше (swiftly), щоб ми могли уникнути потенційних фіскальних проблем", – додала речниця Пентагону.

Представники Свіфт не відповіли на прохання про коментар.

Напередодні віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас висловив сподівання, що американська співачка Тейлор Свіфт допоможе мобілізувати молодь на вибори до Європейського парламенту у червні цього року.

Співачка, яку журнал Time минулого місяця назвав "Людиною року", має величезну кількість прихильників у всьому світі, а Eras Tour став першим музичним туром, який приніс понад мільярд доларів.