Тейлор Свіфт просять допомогти з явкою на виборах до Європарламенту

Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас висловив сподівання, що американська співачка Тейлор Свіфт допоможе мобілізувати молодь на вибори до Європейського парламенту у червні цього року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, Схінас сказав журналістам у середу, 10 січня.

Віцеголова Єврокомісії нагадав, що минулого року Свіфт у соцмережах закликала американську молодь зареєструватися для участі у виборах, "і наступного дня після її посту зареєструвалися 35 тисяч молодих американців".

"Тейлор Свіфт 9 травня – в День Європи – буде в Парижі на концерті, тому я дуже сподіваюся, що вона зробить те ж саме для молодих європейців. Я дуже сподіваюся, що хтось із її медіакоманди стежить за цією пресконференцією і передасть їй наше прохання", – додав він.

Свіфт приїде до Парижа у межах свого світового туру Eras Tour за місяць до того, як виборці у 27 країнах Європейського Союзу підуть на виборчі дільниці, щоб обрати депутатів Європейського парламенту.

Співачка, яку журнал Time минулого місяця назвав "Людиною року", має величезну кількість прихильників у всьому світі, а Eras Tour став першим музичним туром, який приніс понад мільярд доларів.

Посадовці ЄС прагнуть збільшити участь молоді у виборах, позаяк опитування показують, що після них у Європарламенті може зрости підтримка ультраправих. На останніх виборах у 2019 році голосували лише 42% європейців віком до 25 років і 47% віком 25-39 років.