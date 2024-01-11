Министерство обороны США опровергло распространенные телеведущим Fox News Джесси Уоттерсом утверждения о том, что на американское оборонное ведомство работает певица Тейлор Свифт.

Об этом пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Уоттерс в эфире своей программы заявил, что "около четырех лет назад подразделение психологических операций Пентагона задумало превратить Тейлор Свифт в своего агента".

"Это правда. Подразделение Пентагона по психологическим операциям предложило НАТО превратить Тейлор Свифт в инструмент для борьбы с дезинформацией в интернете", – сказал Уоттерс.

Комментируя заявления ведущего, Сингх процитировала известный хит Тейлор Свифт "Shake It Off".

"Что касается этой теории заговора, то мы собираемся выбросить ее из головы (в оригинале – shake it off)", – сказала пресс-секретарь Пентагона.

Кроме того, Сингх обыграла фамилию Свифт, обратившись к Конгрессу с призывом как можно быстрее принять дополнительный бюджетный запрос администрации президента США.

"Нам все еще нужно, чтобы Конгресс одобрил наш дополнительный бюджетный запрос как можно скорее (swiftly), чтобы мы могли избежать потенциальных фискальных проблем", – добавила пресс-секретарь Пентагона.

Представители Свифт не ответили на просьбу о комментарии.

Накануне вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас выразил надежду, что американская певица Тейлор Свифт поможет мобилизовать молодежь на выборы в Европейский парламент в июне этого года.

Певица, которую журнал Time в прошлом месяце назвал "Человеком года", имеет огромное количество поклонников во всем мире, а Eras Tour стал первым музыкальным туром, который принес более миллиарда долларов.