У Туреччині заарештували 70 підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ

Турецька поліція затримала 70 підозрюваних у зв'язках з бойовиками угруповання "Ісламська держава" під час рейдів цього тижня по всій країні.

Про це заявив у четвер міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що під час рейдів також були виявлені великі суми грошей, цифрові матеріали і квитанції про банківські транзакції через систему "Хавала".

"Хавала" – це неофіційна система грошових переказів, яку традиційно використовують в деяких частинах мусульманського світу.

Наприкінці грудня турецькі силовики затримали 32 підозрюваних бойовиків ІДІЛ, які, як повідомило державне інформаційне агентство Anadolu, нібито планували напади на синагоги, церкви і посольство Іраку.

Тижнем раніше поліція затримала 304 підозрюваних бойовиків ІДІЛ під час одночасних рейдів по всій Туреччині, що виглядало як перевірка безпеки напередодні новорічних святкувань.

Угруповання "Ісламська держава" здійснило низку смертоносних нападів у Туреччині за останнє десятиліття, включаючи стрілянину в стамбульському нічному клубі 1 січня 2017 року, яка забрала життя 39 людей під час святкування Нового року, і вибух бомби на марші миру в Анкарі в жовтні 2015 року, в результаті якого загинуло близько 105 осіб.