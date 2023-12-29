Туреччина заявила про затримання 32 бойовиків ІДІЛ, які готували напади на синагоги і церкви

Турецькі сили безпеки затримали 32 особи, підозрюваних у зв'язках з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІДІЛ), які нібито планували здійснити напади на синагоги і церкви, а також на посольство Іраку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

В ході спільної операції, проведеної в дев'яти провінціях, турецька поліція і Національна розвідувальна організація (MIT) захопили трьох високопоставлених членів ІДІЛ, а також 29 пов'язаних з ними підозрюваних, перш ніж вони встигли почати діяти.

Двоє так званих керівників розвідки місцевого осередку ІДІЛ планували напади на церкви і синагоги по всій Туреччині, третій – мав намір здійснити напад на посольство Іраку в Анкарі, повідомляють джерела.

Під час рейдів влада вилучила незліченну кількість цифрових матеріалів, що належали терористичній групі.

Як повідомляється, трійця зізналася у своїй причетності до ІДІЛ і її діяльності в Сирії і Туреччині, а також дали свідчення про бойовиків, що діють в країні.

Арешти відбулися через тиждень після того, як поліція затримала 304 підозрюваних бойовиків ІДІЛ під час одночасних рейдів по всій Туреччині, що виглядало як перевірка безпеки напередодні новорічних святкувань.

Угруповання "Ісламська держава" здійснило низку смертоносних нападів у Туреччині, включаючи стрілянину в стамбульському нічному клубі 1 січня 2017 року, коли під час святкування Нового року загинуло 39 людей.

Як повідомлялося, Туреччина найближчими місяцями посилить свої новостворені постійні бази на півночі Іраку після того, як в регіоні було вбито 12 турецьких солдатів.

Раніше Анкара заявила, що її військово-повітряні сили "нейтралізували" 26 курдських бойовиків внаслідок ударів в Сирії і на півночі Іраку у відповідь на вбивство солдатів вихідними.