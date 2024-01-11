В Турции арестовали 70 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Турецкая полиция задержала 70 подозреваемых в связях с боевиками группировки "Исламское государство" во время рейдов на этой неделе по всей стране.

Об этом заявил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр внутренних дел сообщил, что во время рейдов также были обнаружены крупные суммы денег, цифровые материалы и квитанции о банковских транзакциях через систему "Хавала".

"Хавала" – это неофициальная система денежных переводов, которая традиционно используется в некоторых частях мусульманского мира.

В конце декабря турецкие силовики задержали 32 подозреваемых боевиков ИГИЛ, которые, как сообщило государственное информационное агентство Anadolu, якобы планировали нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака.

Неделей ранее полиция задержала 304 подозреваемых боевиков ИГИЛ во время одновременных рейдов по всей Турции, что выглядело как проверка безопасности в преддверии новогодних празднований.

Группировка "Исламское государство" совершила ряд смертоносных нападений в Турции за последнее десятилетие, включая стрельбу в стамбульском ночном клубе 1 января 2017 года, которая унесла жизни 39 человек во время празднования Нового года, и взрыв бомбы на марше мира в Анкаре в октябре 2015 года, в результате которого погибло около 105 человек.