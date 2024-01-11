Президент Естонії вручив "українському солдату" нагороду, яку ніхто не отримував понад 30 років

Естонський президент Алар Каріс вирішив вручити найвищу військову нагороду Естонії – Орден Орлиного хреста І ступеня з мечами – українському військовому як збірному образу захисників незалежності України.

Про це Каріс сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту останнього до Естонії, повідомляє "Європейська правда".

Президент Естонії підписав указ про нагородження вранці 11 січня.

"Це визнання за захист вільного світу і своєї країни, найвищої хоробрості кожного, хто бореться проти ворога, який вторгся в Україну", – пояснив він своє рішення.

Фото: пресслужба президента Естонії

Каріс зазначив, що будь-яку війну виграють солдати, тож вони "заслуговують на нашу глибоку подяку та визнання".

"Сотні тисяч українських солдатів нині захищають свою країну від російської агресії. Коли я говорю "український солдат", я маю на увазі всі види військ, спецпідрозділів, територіальну оборону, добровольців, а також тих, хто підтримує військову промисловість. Я маю на увазі українського солдата", – додав він.

Орден Орлиного хреста І ступеня з мечами – це найвища військова нагорода Естонії, яку нікому ще не вручали після відновлення незалежності країни у 1991 році.

Також під час візиту Зеленського президент Естонії оголосив про заплановані обсяги довгострокової допомоги Україні від його держави та прокоментував питання ведення переговорів про перемир'я в агресивній війні Росії проти України, яке порушують на Заході.