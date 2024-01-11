Президент Естонії про війну в Україні: тему перемир'я піднімають, щоб дізнатись настрої

Президент Естонії Алар Каріс прокоментував питання ведення переговорів про перемир'я в агресивній війні Росії проти України, яке порушують на Заході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час його візиту у Таллінн.

"Не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемир'я, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні", – зазначив Каріс.

За його словами, тиск щодо переговорів не досягне успіху, поки в Європі та поза нею серед союзників зберігається єдність.

"Потрібно враховувати, що є групи інтересів, які намагаються це робити. Деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність", – резюмував Каріс.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру між Росією і Україною і додав, що побачив сигнали від обох сторін у цьому контексті.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса у середу заявив про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження війни.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що у жодному форматі спілкування із західними союзниками Україну не підштовхують до початку переговорів з Росією і замороження війни.