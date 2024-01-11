Президент Эстонии вручил "украинскому солдату" награду, которую никто не получал более 30 лет

Эстонский президент Алар Карис решил вручить высшую военную награду Эстонии – Орден Орлиного креста І степени с мечами – украинскому военному как собирательному образу защитников независимости Украины.

Об этом Карис сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Эстонию, сообщает "Европейская правда".

Президент Эстонии подписал указ о награждении утром 11 января.

"Это признание за защиту свободного мира и своей страны, высочайшей храбрости каждого, кто борется против врага, который вторгся в Украину", – пояснил он свое решение.

Фото: пресс-Cлужба президента ЭСТОНИИ

Карис отметил, что любую войну выигрывают солдаты, поэтому они "заслуживают нашей глубокой благодарности и признания".

"Сотни тысяч украинских солдат сейчас защищают свою страну от российской агрессии. Когда я говорю "украинский солдат", я имею в виду все виды войск, спецподразделений, территориальную оборону, добровольцев, а также тех, кто поддерживает военную промышленность. Я имею в виду украинского солдата", – добавил он.

Орден Орлиного креста I степени с мечами – это высшая военная награда Эстонии, которую никому еще не вручали после восстановления независимости страны в 1991 году.

Также во время визита Зеленского президент Эстонии объявил о запланированных объемах долгосрочной помощи Украине от его государства и прокомментировал вопрос ведения переговоров о перемирии в агрессивной войне России против Украины, которое нарушают на Западе.