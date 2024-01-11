США наклали санкції на росіянина, який допомагав возити в Україну "вагнерівців"

Міністерство фінансів США 11 січня додало до санкційного списку генерального директора російської державної авіакомпанії "224 льотний загін" Владіміра Міхєйчіка, проти якого в Україні триває розслідування через пособництво війні РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мінфін США не навів детальніших пояснень, чому Міхєйчик опинився в санкційному списку.

Окрім нього, під обмеження потрапили полігон Ашулук в Астраханській області Росії, де навчаються зенітно-ракетні війська РФ, та військово-дослідний комплекс Владіміровка, де випробовують бойову авіацію.

Сполучені Штати також наклали санкції на два військово-транспортні літаки Іл-76 та один Ан-124.

У серпні 2023 року Служба безпеки України повідомила Владіміру Міхєйчіку про підозру за причетність до ведення агресивної війни проти України. Серед іншого, його "224 льотний загін" допомагав переправляти в Україну озброєння та бойовиків групи "Вагнера" з Близького Сходу.

Згідно з даними Нацагентства з питань запобігання корупції, Україна запровадила санкції проти Міхєйчіка у жовтні 2022 року.

Минулого місяця Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, причетних до ухиляння Росії від обмежень та посилення її військово-промислового комплексу.