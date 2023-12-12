США вкотре покарали російський ВПК і компанії, які допомагають РФ ухилятись від санкцій

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про санкції проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, причетних до ухиляння Росії від обмежень та посилення її військово-промислового комплексу.

Про це йдеться в поширеній заяві американського Мінфіну, яку цитує "Європейська правда".

Санкції спрямовані на припинення діяльності фізичних, юридичних осіб та мереж у третіх країнах, які сприяють продажу ключових технологій, обладнання та ресурсів для російської військово-промислової бази.

Серед іншого, під обмеження потрапили десятки компаній у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, Швейцарії, Сінгапурі, Киргизстані, Таджикистані й на Мальдівах.

Інший пакет санкцій США спрямований проти російських компаній, що займаються імпортом, виробництвом, модифікацією та продажем оборонних і промислових технологій, дронів, машин, деталей, матеріалів та компонентів. Це, серед іншого, Іжевський електромеханічний завод "Купол", ТОВ "Плаз" та НПК "Аерокон" й десятки інших компаній.

Зрештою, Мінфін США наклав санкції на російські банки "Експобанк" і "Металург", інвестиційну компанію "Об'єднана інвестиційна група" та фінустанову "Сигнал Інвест", які дозволяли РФ підтримувати зв’язок із міжнародною фінансовою системою.

Одночасно Державний департамент США запроваджує санкції проти понад 100 юридичних та фізичних осіб, зокрема тих, хто ухиляється від санкцій у третіх країнах, причетних до сприяння Росії у веденні війни проти України та відповідальних за зміцнення майбутніх потужностей Росії з видобутку та експорту енергоресурсів.

Раніше у вівторок Міністерство закордонних справ Канади оголосило про санкції проти 30 громадян Росії через причетність до фейкових "виборів", що відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України.

Минулого тижня, нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти мережі компаній, пов’язаних із бельгійським бізнесменом Гансом Де Гітере, які в обхід санкцій постачали Росії електроніку для військової техніки.