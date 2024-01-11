США наложили санкции на россиянина, который помогал возить в Украину "вагнеровцев"

Министерство финансов США 11 января добавило в санкционный список генерального директора российской государственной авиакомпании "224 летный отряд" Владимира Михайчика, против которого в Украине ведется расследование из-за пособничества войне РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Минфин США не привел более подробных объяснений, почему Михейчик оказался в санкционном списке.

Кроме него, под ограничения попали полигон Ашулук в Астраханской области России, где обучаются зенитно-ракетные войска РФ, и военно-исследовательский комплекс Владимировка, где испытывают боевую авиацию.

Соединенные Штаты также наложили санкции на два военно-транспортных самолета Ил-76 и один Ан-124.

В августе 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Владимиру Михайчику о подозрении за причастность к ведению агрессивной войны против Украины. Среди прочего, его "224 летный отряд" помогал переправлять в Украину вооружение и боевиков группы "Вагнера" с Ближнего Востока.

Согласно данным Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, Украина ввела санкции против Михейчика в октябре 2022 года.

В прошлом месяце Министерство финансов США объявило о санкциях против более 150 физических и юридических лиц, причастных к уклонению России от ограничений и усилению ее военно-промышленного комплекса.