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США продадуть Косову Javelin

Четвер, 11 січня 2024, 22:14

Державний департамент США схвалив можливий продаж частково визнаному Косову ракет Javelin і пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 75 мільйонів доларів.

Про це 11 січня сповістило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США, пише "Європейська правда".

Рішення передбачає можливість продати Косову 246 ракет Javelin FGM-148F і 24 пускові установки до них, а також тренажери, імітаційні снаряди й супровідні технічні матеріали та запчастини.

"Цей запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки європейського партнера, який є важливою силою для політичної і економічної стабільності в Європі", – йдеться в повідомленні.

Президент Сербії Александар Вучич, якого про продаж Javelin повідомив на зустрічі посол США Крістофер Гілл, назвав це "великим розчаруванням", яке, однак, не повинно завадити розвитку сербсько-американських відносин.

Косово, яке проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, в останні роки активно нарощує військові спроможності на тлі напруженості у відносинах із Белградом.

Сили безпеки Косова, згідно із законом, налічують 5000 військовослужбовців і ще до 3000 військових запасу. А оборонний бюджет країни на 2024 рік становить понад 200 мільйонів євро.

Минулого року стало відомо, що Косово отримало ударні дрони Bayraktar TB2 турецького виробництва.

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