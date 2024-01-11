США продадут Косову Javelin

Государственный департамент США одобрил возможную продажу частично признанному Косово ракет Javelin и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью 75 миллионов долларов.

Об этом 11 января сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США, пишет "Европейская правда".

Решение предусматривает возможность продать Косово 246 ракет Javelin FGM-148F и 24 пусковые установки к ним, а также тренажеры, имитационные снаряды и сопроводительные технические материалы и запчасти.

"Эта предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели и национальную безопасность Соединенных Штатов путем укрепления безопасности европейского партнера, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", – говорится в сообщении.

Президент Сербии Александар Вучич, которому о продаже Javelin сообщил на встрече посол США Кристофер Хилл, назвал это "большим разочарованием", которое, однако, не должно помешать развитию сербско-американских отношений.

Косово, провозгласившее независимость от Сербии в 2008 году, в последние годы активно наращивает военные возможности на фоне напряженности в отношениях с Белградом.

Силы безопасности Косово, согласно закону, насчитывают 5000 военнослужащих и еще до 3000 военных запаса. А оборонный бюджет страны на 2024 год составляет более 200 миллионов евро.

В прошлом году стало известно, что Косово получило ударные дроны Bayraktar TB2 турецкого производства.