Прем'єр Косова показав нові Bayraktar, отримані від Туреччини
Неділя, 16 липня 2023, 17:57
У Косово вперше показали ударні безпілотники Bayraktar TB2 турецького виробництва, які були отримані у травні.
Відповідні фото у Facebook опублікував прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, повідомляє "Європейська правда".
"Ми поповнили арсенал нашої армії безпілотниками Bayraktar TB2, які ми як уряд закупили у Туреччини", – написав Курті.
Разом із військовим керівництвом Косова він привітав офіцерів, які завершили навчання з використання турецьких безпілотників.
Bayraktar TB2 – ударний дрон, здатний перебувати на середній висоті понад добу, вистежуючи ціль для ураження. Основне призначення безпілотника – розвідувальні й спостережні місії.
Турецькі дрони вперше зарекомендували себе в шеститижневій війні за Нагірний Карабах у 2020 році, де їх використав Азербайджан. З початком повномасштабного вторгнення Bayraktar TB2 показав свою ефективність і в Україні.
Зацікавленість у Bayraktar у Косові виникла на початку минулого року, надто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці 2022-го Міністерство оборони Косова уклало контракт із виробником.
6 травня стало відомо, що Сили безпеки Косова отримали перші п’ять ударних безпілотників Bayraktar TB2.