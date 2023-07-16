Прем'єр Косова показав нові Bayraktar, отримані від Туреччини

У Косово вперше показали ударні безпілотники Bayraktar TB2 турецького виробництва, які були отримані у травні.

Відповідні фото у Facebook опублікував прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, повідомляє "Європейська правда".

"Ми поповнили арсенал нашої армії безпілотниками Bayraktar TB2, які ми як уряд закупили у Туреччини", – написав Курті.

Albin Kurti/facebook.com

Albin Kurti/facebook.com

Разом із військовим керівництвом Косова він привітав офіцерів, які завершили навчання з використання турецьких безпілотників.

Bayraktar TB2 – ударний дрон, здатний перебувати на середній висоті понад добу, вистежуючи ціль для ураження. Основне призначення безпілотника – розвідувальні й спостережні місії.

Турецькі дрони вперше зарекомендували себе в шеститижневій війні за Нагірний Карабах у 2020 році, де їх використав Азербайджан. З початком повномасштабного вторгнення Bayraktar TB2 показав свою ефективність і в Україні.

Зацікавленість у Bayraktar у Косові виникла на початку минулого року, надто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці 2022-го Міністерство оборони Косова уклало контракт із виробником.

6 травня стало відомо, що Сили безпеки Косова отримали перші п’ять ударних безпілотників Bayraktar TB2.