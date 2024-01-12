Які наслідки матиме гучне затримання двох політиків у президентському палаці в Польщі

У грудні колишніх голову Міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка засудили до двох років ув'язнення у справі про "земельний скандал".

Спираючись на це рішення, спікер Сейму Шимон Головня оголосив про завершення дії мандатів цих депутатів.

А згодом їх заарештували у президентському палаці, скориставшись тим, що глава держави був вимушений його покинути.

Про серйозні політичні наслідки цих подій – у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Арешти у президентському палаці: як політична криза веде Польщу до дострокових виборів.

Йдеться про досить давню справу.

Вперше звинувачення проти голови Центрального антикорупційного бюро (ЦАБ) Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка висунули у 2009 році – за перевищення повноважень у справі Леппера та за підробку документів.

Камінський та Вонсік керували операцією, в рамках якої підставна особа мала запропонувати віцепрем'єру та міністру сільського господарства Анджею Лепперу хабар за зміну статусу сільськогосподарської ділянки у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Цей скандал призвів до звільнення Леппера з уряду, розпаду коаліції та дострокових виборів, за результатами яких до влади вперше прийшла партія "Громадянська платформа" нинішнього прем’єр-міністра Дональда Туска.

У 2015 році, незабаром після перемоги на президентських виборах, Анджей Дуда схвалює помилування для Камінського та Вонсіка. Однак він зробив це до ухвалення остаточного судового рішення, а тому це помилування видається сумнівним.

Зокрема, згодом це рішення визнав незаконним Верховний суд, проте Конституційний трибунал дійшов протилежної думки.

А з 2019 року по листопад 2023-го Маріуш Камінський очолював МВС Польщі.

Отже, минулого місяця окружний суд Варшави прийняв остаточне рішення у справі, визнавши Камінського та Вонсіка винними. А у Сеймі їх позбавили мандатів депутатів.

9 січня розпочалися події, які можна уявити хіба що в якійсь країні третього світу, але аж ніяк не в країні-члені ЄС та НАТО.

Президент Анджей Дуда запросив Камінського та Вонсіка взяти участь у церемонії призначення нових радників, що відбулася вранці у президентському палаці. Після цього двоє засуджених залишилися в президентському палаці, де вважали себе захищеними від арешту.

Але, арешт провели того ж дня, тільки-но президент Анджей Дуда покинув палац для зустрічі з лідеркою демократичної Білорусі Світланою Тихановською.

Причому, за інформацією медіа, в момент арешту виїзд із палацу Бельведер, де відбувалася президентська зустріч, був заблокований автобусом, щоб унеможливити термінове повернення Дуди.

Тож, піднявши ставки у протистоянні з новим урядом, Анджей Дуда отримав гучного ляпаса.

Які наслідки матиме нова криза?

Анджей Дуда ініціював повторну процедуру помилування Камінського та Вонсіка. Він трактує своє помилування як підтвердження невинуватості, наполягаючи, що у спікера немає підстав позбавляти Камінського та Вонсіка мандатів.

Що в цій ситуації може зробити президент? Депутати від президентської партії "Право і справедливість" вже стверджують про готовність президента накладати вето на всі ухвалені законопроєкти аж до повернення до Сейму Камінського та Вонсіка.

Нагадаємо, що нова коаліція не має конституційної більшості, необхідної для подолання президентського вето, а тому політична криза у країні може увійти в набагато небезпечнішу фазу.

Польські політики не виключають дострокових виборів

Докладніше про це – у статті Юрія Панченка Арешти у президентському палаці: як політична криза веде Польщу до дострокових виборів.