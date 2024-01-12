Какие последствия будет иметь громкое задержание двух политиков в президентском дворце в Польше

В декабре бывших главу Министерства внутренних дел Польши Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика приговорили к двум годам заключения по делу о "земельном скандале".

Опираясь на это решение, спикер Сейма Шимон Головня объявил о завершении действия мандатов этих депутатов.

А потом их арестовали в президентском дворце, воспользовавшись тем, что глава государства был вынужден его покинуть.

О серьезных политических последствиях этих событий – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Аресты в президентском дворце: как политический кризис ведет Польшу к досрочным выборам.

Речь идет о достаточно давнем деле.

Впервые обвинения против главы Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика выдвинули в 2009 году – за превышение полномочий по делу Леппера и за подделку документов.

Каминский и Вонсик руководили операцией, в рамках которой подставное лицо должно было предложить вице-премьеру и министру сельского хозяйства Анджею Лепперу взятку за изменение статуса сельскохозяйственного участка в Варминско-Мазурском воеводстве.

Этот скандал привел к увольнению Леппера из правительства, распаду коалиции и досрочным выборам, по результатам которых к власти впервые пришла партия "Гражданская платформа" нынешнего премьер-министра Дональда Туска.

В 2015 году, вскоре после победы на президентских выборах, Анджей Дуда одобряет помилование для Каминского и Вонсика. Однако он сделал это до принятия окончательного судебного решения, а потому это помилование представляется сомнительным.

В частности, впоследствии это решение признал незаконным Верховный суд, однако Конституционный трибунал пришел к противоположному мнению.

А с 2019 года по ноябрь 2023-го Мариуш Каминский возглавлял МВД Польши.

В общем, в прошлом месяце окружной суд Варшавы принял окончательное решение по делу, признав Каминского и Вонсика виновными. А в Сейме их лишили мандатов депутатов.

9 января начались события, которые можно представить разве что в какой-то стране третьего мира, но отнюдь не в стране-члене ЕС и НАТО.

Президент Анджей Дуда пригласил Каминского и Вонсика принять участие в церемонии назначения новых советников, которая состоялась утром в президентском дворце. После этого двое осужденных остались в президентском дворце, где считали себя защищенными от ареста.

Но, арест провели в тот же день, как только президент Анджей Дуда покинул дворец для встречи с лидером демократической Беларуси Светланой Тихановской.

Причем, по информации медиа, в момент ареста выезд из дворца Бельведер, где проходила президентская встреча, был заблокирован автобусом, чтобы сделать невозможным срочное возвращение Дуды.

Поэтому, подняв ставки в противостоянии с новым правительством, Анджей Дуда получил громкую пощечину.

Какие последствия будет иметь новый кризис?

Анджей Дуда инициировал повторную процедуру помилования Каминского и Вонсика. Он трактует свое помилование как подтверждение невиновности, настаивая, что у спикера нет оснований лишать Каминского и Вонсика мандатов.

Что в этой ситуации может сделать президент? Депутаты от президентской партии "Право и справедливость" уже утверждают о готовности президента накладывать вето на все принятые законопроекты вплоть до возвращения в Сейм Каминского и Вонсика.

Напомним, что новая коалиция не имеет конституционного большинства, необходимого для преодоления президентского вето, а потому политический кризис в стране может войти в гораздо более опасную фазу.

Польские политики не исключают досрочных выборов

Подробнее – в статье Юрия Панченко Аресты в президентском дворце: как политический кризис ведет Польшу к досрочным выборам.