Засуджені до ув'язнення екскерівники МВС Польщі переховуються в президента

Депутати Сейму Польщі від колишньої партії влади "Право і справедливість" Маріуш Камінський і Мацей Вонсік, засуджені у так званій земельній справі, увесь вівторок перебувають у Президентському палаці після того, як суд видав ордери на їхнє переведення до в’язниці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі RMF FM.

Уранці 9 січня поліція Польщі отримала документи на підставі рішення суду, які уповноважують їх забрати Камінського та Вонсіка до в’язниці.

Але депутати ПіС, як з’ясувалось, від ранку перебувають у Президентському палаці нібито на запрошення Анджея Дуди. Обоє ненадовго вийшли до журналістів, де заявили, що в Польщі створюється "похмура диктатура".

"Якщо ми потрапимо у в'язницю, ми будемо політв'язнями. Президент хоче уникнути цього будь-якою ціною. Ми дуже вдячні йому за це. Ми все ще є депутатами Сейму, хоча незаконні дії здійснюють маршалок (спікер Сейму Шимон. – Ред.) Головня та сеймова більшість", – додав Камінський.

Вони також оголосили, що 11 січня ПіС проведе біля будівлі Сейму акцію протесту, й висловили бажання прийти туди та "зустрітися з порядними поляками".

Невідомо, як довго політики перебуватимуть у Президентському палаці.

Нагадаємо, Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро (СВА), а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

Президент Польщі Анджей Дуда тоді назвав рішення суду щодо депутатів ПіС незаконним і навіть видав указ про їхнє помилування, порушивши закон, позаяк на той момент вироки ще не набули законної сили.