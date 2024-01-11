Президент Польщі удруге помилує засуджених екскерівників МВС

Президент Польщі Анджей Дуда 11 січня заявив, що знову ініціює процедуру помилування засуджених політиків колишньої партії влади "Право і справедливість" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка, затримання яких спричинило політичну кризу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про своє рішення Дуда оголосив під час зустрічі в президентському палаці з дружинами затриманих політиків.

Президент Польщі заявив, що вважає своє попереднє помилування Камінського та Вонсіка, видане до набуття вироком чинності, "дійсним і виданим відповідно до конституції" (хоча насправді польська конституція забороняє помилування до набуття чинності вироку).

"За вашим (дружин Камінського та Вонсіка. – Ред.) проханням ініціюю процедуру помилування. Це президентська процедура, перші кроки скеровую до генпрокурора", – додав Дуда.

Він зазначив, що "повинен зробити все, щоб не допустити ескалації подій". "Сподіваюся, що Генеральна прокуратура швидко розгляне мою заяву і ухвалить рішення в інтересах Республіки Польща", – підсумував президент.

Політиків "Права і справедливості" у вівторок, 9 січня, затримала поліція в президентському палаці, де вони перебували. Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

Обоє політиків, обраних від "Права і справедливості" на останніх виборах у жовтні, мали б позбутись мандата після вироку. Та поки він перебував на апеляції, Камінський та Вонсік ходили на засідання Сейму й, за повідомленнями, навіть брали участь у голосуванні.

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