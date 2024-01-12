Зеленський поговорив з новою президенткою Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Швейцарії у 2024 році Віолою Амхерд та побажав їй успішної роботи на посаді.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Я вдячний Швейцарії за підтримку української Формули миру та організацію зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня", – зазначив Зеленський.

За його словами, після конференції в Лугано ця зустріч стане другим масштабним міжнародним заходом із підтримки України, що відбуватиметься у Швейцарії.

Раніше Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії анонсував 14 січня проведення спільно з Україною четвертої зустрічі радників із національної безпеки для обговорення української "формули миру".

Перед цим повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні.

До цього Федеральна рада Швейцарії оголосила про виділення додаткових 11,8 млн швейцарських франків (12,5 млн євро) для допомоги українцям у зимовий період.

Читайте також: "Гроші не пахнуть". Як нейтральна Швейцарія допомагає і як блокує допомогу Україні