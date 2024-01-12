Зеленский поговорил с новым президентом Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Швейцарии в 2024 году Виолой Амхерд и пожелал ей успешной работы на посту.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Я благодарен Швейцарии за поддержку украинской Формулы мира и организацию встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе 14 января", – отметил Зеленский.

По его словам, после конференции в Лугано эта встреча станет вторым масштабным международным мероприятием по поддержке Украины, которое будет проходить в Швейцарии.

Ранее Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии анонсировал 14 января проведение совместно с Украиной четвертой встречи советников по национальной безопасности для обсуждения украинской "формулы мира".

Перед этим сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может на следующей неделе посетить Швейцарию минимум на два дня.

До этого Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 млн швейцарских франков (12,5 млн евро) для помощи украинцам в зимний период.

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