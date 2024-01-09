ЗМІ: Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tages-Anzeiger з посиланням на кілька незалежних джерел, які поінформовані про плани візиту.

За даними видання, український лідер розглядає можливість візиту до Берна 15 січня перед своїм виступом у Давосі на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який проходить з 15 по 19 січня.

За словами джерел Tages-Anzeiger, робота з планування візиту Зеленського ведеться з середини грудня. У Федеральному департаменті закордонних справ цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Співрозмовники видання з федеральної адміністрації зазначають, що запланований візит президента України, ймовірно, не будуть підтверджувати до останнього моменту.

Втім, йдеться в публікації, чи зможе Зеленський насправді поїхати до Швейцарії наступного тижня, також, ймовірно, залежатиме від військової ситуації в Україні.

Остаточне рішення щодо того, чи приїде Зеленський до Берну та Давосу, схоже, ще не прийнято, зауважує Tages-Anzeiger. За словами українського високопосадовця, якого не називає видання, обговорення все ще тривають.

Альтернативою може стати виступ українського лідера по відеозв'язку, адже він вже спілкувався з учасниками ВЕФ у такий спосіб минулого року.

Запланована програма візиту Зеленського до Берна поки що невідома. Зустріч може відбутися в заміському маєтку Лон в Керзаці, що за п'ять кілометрів від центру Берна, де Федеральна рада традиційно приймає гостей з іноземних держав, і який силам безпеки легше оточити, ніж центр столиці.

Раніше Федеральна рада Швейцарії оголосила про виділення додаткових 11,8 мільйона швейцарських франків (12,5 мільйона євро) для допомоги українцям у зимовий період.

Перед цим нижня палата парламенту Швейцарії слідом за верхньою, Радою кантонів, схвалила поправку до законодавства, яка дещо пом’якшує вимоги до експорту озброєння.

Теоретично нова поправка дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну, але ані її ініціатори, ані Федеральний уряд не повідомляли про подібні наміри.

Нагадаємо, у вересні Національна рада Швейцарії відхилила пропозицію Ради кантонів змінити правила реекспорту зброї до країн, які беруть участь у воєнних конфліктах.

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