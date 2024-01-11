У Швейцарії розповіли деталі зустрічі радників щодо "формули миру"

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії анонсував 14 січня проведення спільно з Україною четвертої зустрічі радників із національної безпеки для обговорення української "формули миру".

Про це повідомляє "Європейська правда".

На заході у Давосі співголовуватимуть очільник зовнішньополітичного відомства Швейцарії Ігнаціо Кассіс та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У Швейцарії анонсували участь понад 80 делегацій, не уточнивши, які саме країни братимуть участь в обговоренні.

На четвертій зустрічі щодо "формули миру", як очікується, "мають завершитись переговори на рівні радників з питань національної безпеки та обговорити подальші кроки". Також відбудуться панельні дискусії щодо продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів.

"Швейцарія вітає цю ініціативу, оскільки вона робить будь-які спроби, які можуть стати основою для переговорного процесу щодо міцного миру", – додали у Федеральному департаменті закордонних справ Швейцарії.

Україна та її партнери запланували наступну зустріч розширеної групи радників у Швейцарії наступного тижня напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі і запросили на неї понад 100 країн. Попередні засідання відбулися в Копенгагені, Джидді та на Мальті минулого року.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні.