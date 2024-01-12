Сербська опозиція оскаржила результати виборів у суді

Демократична партія Сербії, яка входить до опозиційної коаліції "Сербія проти насильства", 12 січня подала скаргу на ймовірні фальсифікації з боку партії влади президента Александара Вучича під час парламентських і місцевих виборів у грудні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Представник сербської Демпартії Міодраг Гаврилович розповів журналістам, що їхній позов містить 120 доказів про близько 600 адрес, якими користувалися виборці в Белграді для голосування.

За цими адресами розташовані, серед іншого, гаражі для ремонту автомобілів, електричні підстанції та продуктові магазини. "Це знущання над законом. Таке не може існувати в правових державах", – заявив Гаврилович журналістам.

Позов сербської опозиції був поданий після тижнів суперечок щодо легітимності результатів виборів, під час яких тисячі людей вийшли на вулиці Белграда на знак протесту проти фальсифікацій.

Очолила протести "Сербія проти насильства", яка закликає анулювати офіційні результати, згідно з якими Сербська прогресивна партія Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Республіканська виборча комісія Сербії раніше відкинула вимогу скасувати результати виборів і призначити нове голосування, стверджуючи, що не має таких повноважень. Тим не менш, якщо у міськраді Белграда не буде сформована більшість, повторні вибори будуть оголошені автоматично.

Сербська та російська влада трактують протести у Белграді як спробу західних країн "організувати Майдан". Детальніше про це – у статті "Заколот за сценарієм РФ".