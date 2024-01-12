Сербская оппозиция обжаловала результаты выборов в суде

Демократическая партия Сербии, которая входит в оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", 12 января подала жалобу на возможные фальсификации со стороны партии власти президента Александара Вучича во время парламентских и местных выборов в декабре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Представитель сербской Демпартии Миодраг Гаврилович рассказал журналистам, что их иск содержит 120 доказательств об около 600 адресов, которыми пользовались избиратели в Белграде для голосования.

По этим адресам расположены, среди прочего, гаражи для ремонта автомобилей, электрические подстанции и продуктовые магазины. "Это издевательство над законом. Такое не может существовать в правовых государствах", – заявил Гаврилович журналистам.

Иск сербской оппозиции был подан после недель споров о легитимности результатов выборов, во время которых тысячи людей вышли на улицы Белграда в знак протеста против фальсификаций.

Возглавила протесты "Сербия против насилия", которая призывает аннулировать официальные результаты, согласно которым Сербская прогрессивная партия Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим перевесом получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.

Республиканская избирательная комиссия Сербии ранее отвергла требование отменить результаты выборов и назначить новое голосование, утверждая, что не имеет таких полномочий. Тем не менее, если в горсовете Белграда не будет сформировано большинство, повторные выборы будут объявлены автоматически.

Сербские и российские власти трактуют протесты в Белграде как попытку западных стран "организовать Майдан". Подробнее об этом – в статье "Мятеж по сценарию РФ".