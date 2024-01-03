Після довиборів на кількох виборчих дільницях у Сербії практично не змінилися результати парламентських виборів, де більшість – у пов’язаної з президентом Александаром Вучичем Сербської прогресивної партії.

Про це свідчать результати голосування, опубліковані в середу на сайті Республіканської виборчої комісії Сербії, повідомляє "Європейська правда".

Сербська прогресивна партія в підсумку отримала 46,75% голосів. На другому місці – найбільша опозиційна коаліція "Сербія проти насильства", яка має 23,66%.

Молодший партнер СПП по коаліції, Соціалістична партія Сербії, отримала 6,55%.

Також до парламенту проходять два блоки правої опозиції: коаліція NADA на чолі з Новою демократичною партією Сербії (ДПС) отримала 5%, а популістський список "Ми – голос народу" на чолі з Бранимиром Несторовичем, відомим прихильником теорій змови, – 4,69%.

Перевибори на майже трьох десятках виборчих дільниць відбулися у передноворічне 30 грудня. Цієї кількості округів було недостатньо для того, аби кардинально вплинути на результати, до того ж голосування бойкотувала опозиція.

Досі не вирішена ситуація з місцевими виборами у столиці Белграді, де "Сербія проти насильства" розраховувала на перемогу, а після оголошення результатів на користь партії влади почала протести. Наразі вони призупинені, але опозиція обіцяє відновити їх після Різдва, яке у Сербії святкують 7 січня.

Республіканська виборча комісія Сербії раніше відкинула вимогу скасувати результати виборів і призначити нове голосування, стверджуючи, що не має таких повноважень. Тим не менш, якщо у міськраді Белграда не буде сформована більшість, повторні вибори будуть оголошені автоматично.

Сербська та російська влада трактують протести у Белграді як спробу західних країн "організувати Майдан". Детальніше про це – у статті "Заколот за сценарієм РФ".