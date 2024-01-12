Лідера однієї з коаліційних партій Словаччини закликають до відставки через ДТП

Лідер проросійської Словацької національної партії Андрей Данко минулого вечора спричинив дрібну ДТП та не повідомив про неї, у зв’язку з чим опозиція закликає до його відставки.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Першим про інцидент повідомив словацький портал Startitup. За інформацією журналістів, Данко пізно увечері в’їхав у знак пішохідного переходу зі світлофором на одній з вулиць Братислави, майже повністю поваливши його, та поїхав з місця події, не повідомивши поліцію про аварію.

Startitup

Branislav Wáclav/Aktuality

Портал пише, що на місці залишився реєстраційний номер автомобіля (зареєстрованого на партію), який відпав після удару, і це у сукупності зі слідами пального допомогло поліції знайти винуватця.

Startitup

Згодом інформацію підтвердила поліція та сам Данко, який опублікував вибачення у Facebook.

Андрей Данко стверджує, що повідомив про аварію страховій компанії і муніципалітету та "зробить усе, що іще необхідно". Водночас він не згадав, чи зачекав правоохоронців на місці інциденту.

Речник поліції Братислави підтвердив, що патруль виїхав на місце близько 23:30 і на той момент там не було ані транспортного засобу, ані водія. Відтак патрульні не знали особу порушника і не могли перевірити, чи був він тверезим.

У міській владі оцінюють матеріальні збитки внаслідок пошкодження світлофора у близько 2500 євро. У пресслужбі повідомили, що близько 9 ранку їм телефонував з цього приводу представник Словацької національної партії.

Коаліційний партнер Данко Петер Пеллегріні – лідер партії "Голос" та спікер парламенту – заявив, що якщо факти про ДТП підтвердяться, то Данко "має понести певну політичну відповідальність", але не говорив про відставку.

Водночас прем’єр Роберт Фіцо захищає Данко, заявивши, що це "нормальна людська історія" і її безпідставно перетворюють на скандал.

Опозиційні політики закликали Данко піти у відставку та дали йому час до понеділка, заявивши, що в іншому разі має втрутитися спікер. Колишній прем’єр Ігор Матович заявив, що нібито має інформацію від поліції, що коли до Данко врешті прибули правоохоронці у зв’язку з інцидентом, він був "явно нетверезим".

Як відомо, у березні в Словаччині відбудуться президентські вибори. Данко вважали одним з імовірних кандидатів на них, проте соцопитування наразі свідчать, що шанси на перемогу найвищі у Петера Пеллегріні.

"ЄП" раніше пояснювала, що перемога Пеллегріні на виборах вигідна для Фіцо насамперед тому, що це спростить для нього поглинання партії "Голос". Читайте детальніше у статті: Хто стане наступним президентом Словаччини.