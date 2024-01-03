Партнер прем’єра Словаччини по коаліції лідирує у президентському опитуванні  

Спікер парламенту Словаччини та коаліційний соратник прем’єр-міністра Роберта Фіцо Петер Пеллегріні має шанс виграти президентські вибори, що повинні відбутися в країні цієї весни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в грудневому опитуванні агентства SANEP для телеканалу TA3.

Згідно з опитуванням, у першому турі виборів глави держави Пеллегріні набрав би 43,9% голосів, а його головний конкурент, ексміністр закордонних справ Іван Корчок – 32,3% голосів.

Пеллегріні, згідно з опитуванням, також виграв би і другий тур виборів – він отримав би 58% голосів, а Корчок – 42% голосів.

При цьому, за опитуванням, явка виборців у першому турі склала би 50%, а у другому значно впала би – до 42%.

Політична сила Роберта Фіцо SMER раніше вже оголосила, що готова підтримати Пеллегріні на президентських виборах. Як вважається, підтримка кандидатури Пеллегріні була складовою домовленості про входження партії "Голос" до чинної коаліції.

"ЄП" раніше пояснювала, що перемога Пеллегріні на виборах вигідна для Фіцо насамперед тому, що це спростить для нього поглинання партії "Голос". Читайте детальніше у статті: Хто стане наступним президентом Словаччини.

Головний опонент Пеллегріні Іван Корчок – один із найбільш авторитетних дипломатів Словаччини, у минулому – міністр закордонних справ, а до того – посол у Сполучених Штатах.

Деякий час він був членом правоконсервативної партії SaS, за квотою якої отримав міністерський портфель. Проте на президентські вибори він йде як самовисуванець.