Лидера одной из коалиционных партий Словакии призывают к отставке из-за ДТП

Лидер пророссийской Словацкой национальной партии Андрей Данко вчера вечером вызвал мелкое ДТП и не сообщил о нем, в связи с чем оппозиция призывает к его отставке.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Первым об инциденте сообщил словацкий портал Startitup. По информации журналистов, Данко поздно вечером въехал в знак пешеходного перехода со светофором на одной из улиц Братиславы, почти полностью повалив его, и уехал с места происшествия, не сообщив полиции об аварии.

Startitup

Branislav Wáclav/Aktuality

Портал пишет, что на месте остался регистрационный номер автомобиля (зарегистрированного на партию), который отпал после удара, и это в совокупности со следами горючего помогло полиции найти виновника.

Startitup

Впоследствии информацию подтвердила полиция и сам Данко, который опубликовал извинения в Facebook.

Андрей Данко утверждает, что сообщил об аварии страховой компании и муниципалитету и "сделает все, что еще необходимо". В то же время он не упомянул, подождал ли правоохранителей на месте инцидента.

Представитель полиции Братиславы подтвердил, что патруль выехал на место около 23:30 и на тот момент там не было ни транспортного средства, ни водителя. Поэтому патрульные не знали личность нарушителя и не могли проверить, был ли он трезвым.

В городской власти оценивают материальный ущерб в результате повреждения светофора в около 2500 евро. В пресс-службе сообщили, что около 9 утра им звонил по этому поводу представитель Словацкой национальной партии.

Коалиционный партнер Данко Петер Пеллегрини – лидер партии "Голос" и спикер парламента – заявил, что если факты о ДТП подтвердятся, то Данко "должен понести определенную политическую ответственность", но не говорил об отставке.

В то же время премьер Роберт Фицо защищает Данко, заявив, что это "нормальная человеческая история" и ее безосновательно превращают в скандал.

Оппозиционные политики призвали Данко уйти в отставку и дали ему время до понедельника, заявив, что в противном случае должен вмешаться спикер. Бывший премьер Игорь Матович заявил, что якобы располагает информацией от полиции, что когда к Данко наконец прибыли правоохранители в связи с инцидентом, он был "явно нетрезвым".

Как известно, в марте в Словакии состоятся президентские выборы. Данко считали одним из вероятных кандидатов на них, однако соцопросы пока свидетельствуют, что шансы на победу самые высокие у Петера Пеллегрини.

"ЕвроПравда" ранее объясняла, что победа Пеллегрини на выборах выгодна для Фицо прежде всего потому, что это упростит для него поглощение партии "Голос". Читайте подробнее в статье: Кто станет следующим президентом Словакии.