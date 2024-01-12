Румунія інвестує 126 млн євро у порти, щоб полегшити експорт з України

Європейська комісія схвалила виділення Румунією 126 мільйонів євро для підтримки інвестицій у свої порти, аби допомогти їм впоратись зі збільшеним навантаженням у результаті зростання експорту з України цим маршрутом.

Про це Європейська комісія сповістила 11 січня, пише "Європейська правда".

Румунія повідомила Єврокомісію про наміри підтримати компанії, що працюють у певних румунських портах, інвестуванням у додаткові потужності для обробки чи зберігання товарів на суму 126 мільйонів євро до кінця 2024 року.

Кошти будуть спрямовані на гранти на суму до 10 мільйонів євро логістичним компаніям, що працюють у румунських морських та внутрішніх портах.

Позаяк державна допомога в ЄС чітко регламентується для гарантування справедливої конкуренції, Бухарест потребував згоди Єврокомісії.

"Цей захід частково фінансуватиметься з фондів згуртування ЄС і сприятиме функціонуванню "Шляхів солідарності Україна-ЄС" шляхом полегшення торговельних потоків в Україну та з України", – зазначив виконавчий орган ЄС.

Румунія стала однією з ключових країн для транзиту української продукції після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокади морських шляхів.

Її роль зросла після запроваджених ембарго на імпорт української сільгосппродукції кількома країнами Східної Європи, а також після початку блокади кількох пунктів пропуску на кордоні України з боку Польщі.

За даними української сторони, щомісячний експорт України через Румунію зріс із двох до трьох мільйонів тонн. Сторони наразі працюють над тим, аби збільшити пропускну спроможність прикордонних переходів, щоб вийти на чотири мільйони тонн.