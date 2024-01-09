Президент Румунії і Зеленський обговорили пріоритети на 2024 рік

Президент Румунії Клаус Йоганніс та президент України Володимир Зеленський провели "стратегічну" розмову та узгодили пріоритети у співпраці на 2024 рік.

Як пише "Європейська правда", про це коротко повідомив Клаус Йоганніс.

Президент Румунії розповів, що розмова із Зеленським була "дуже хорошою" і детальною.

Today I had a very good in-depth 📞 talk with President @ZelenskyyUa. We discussed the security situation, further multilevel support for UA & bilateral priorities for 2024, including our joint work to develop a solid 🇷🇴-🇺🇦 #StrategicPartnership & our continued pragmatic agenda. January 9, 2024

"Ми обговорили безпекову ситуацію, подальшу підтримку України на різних рівнях та двосторонні пріоритети на 2024 рік, у тому числі нашу спільну роботу для розвитку міцного стратегічного партнерства Румунії та України і реалізації прагматичного порядку денного", – зазначив він.

Українська сторона поки не повідомляла про розмову.

Як відомо, за минулий рік особливо зросла роль Румунії як транзитної держави для українського експорту.

10 вересня президент України прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни, тоді Київ та Бухарест підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах.

Зеленський за підсумками переговорів натякнув, що Румунія погодилася допомогти з потребами артилерії та ППО.