Президент Румунії і Зеленський обговорили пріоритети на 2024 рік

Президент Румунії Клаус Йоганніс та президент України Володимир Зеленський провели "стратегічну" розмову та узгодили пріоритети у співпраці на 2024 рік.

Як пише "Європейська правда", про це коротко повідомив Клаус Йоганніс.

Президент Румунії розповів, що розмова із Зеленським була "дуже хорошою" і детальною.

Today I had a very good in-depth 📞 talk with President @ZelenskyyUa. We discussed the security situation, further multilevel support for UA & bilateral priorities for 2024, including our joint work to develop a solid 🇷🇴-🇺🇦 #StrategicPartnership & our continued pragmatic agenda.