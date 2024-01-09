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Президент Румунії і Зеленський обговорили пріоритети на 2024 рік

Вівторок, 9 січня 2024, 16:58

Президент Румунії Клаус Йоганніс та президент України Володимир Зеленський провели "стратегічну" розмову та узгодили пріоритети у співпраці на 2024 рік.

Як пише "Європейська правда", про це коротко повідомив Клаус Йоганніс.

Президент Румунії розповів, що розмова із Зеленським була "дуже хорошою" і детальною.

"Ми обговорили безпекову ситуацію, подальшу підтримку України на різних рівнях та двосторонні пріоритети на 2024 рік, у тому числі нашу спільну роботу для розвитку міцного стратегічного партнерства Румунії та України і реалізації прагматичного порядку денного", – зазначив він.

Українська сторона поки не повідомляла про розмову. 

Як відомо, за минулий рік особливо зросла роль Румунії як транзитної держави для українського експорту.

10 вересня президент України прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни, тоді Київ та Бухарест підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах.

Зеленський за підсумками переговорів натякнув, що Румунія погодилася допомогти з потребами артилерії та ППО.  

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