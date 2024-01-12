Румыния инвестирует 126 млн евро в порты, чтобы облегчить экспорт из Украины

Европейская комиссия одобрила выделение Румынией 126 миллионов евро для поддержки инвестиций в свои порты, чтобы помочь им справиться с увеличенной нагрузкой в результате роста экспорта из Украины по этому маршруту.

Об этом Европейская комиссия сообщила 11 января, пишет "Европейская правда".

Румыния сообщила Еврокомиссии о намерениях поддержать компании, работающие в определенных румынских портах, инвестированием в дополнительные мощности для обработки или хранения товаров на сумму 126 млн евро до конца 2024 года.

Средства будут направлены на гранты на сумму до 10 миллионов евро логистическим компаниям, работающим в румынских морских и внутренних портах.

Поскольку государственная помощь в ЕС четко регламентируется для обеспечения справедливой конкуренции, Бухарест нуждался в согласии Еврокомиссии.

"Это мероприятие частично будет финансироваться из фондов сплочения ЕС и будет способствовать функционированию "Путей солидарности Украина-ЕС" путем облегчения торговых потоков в Украину и из Украины", – отметил исполнительный орган ЕС.

Румыния стала одной из ключевых стран для транзита украинской продукции после начала полномасштабного вторжения России в Украину и блокады морских путей.

Ее роль возросла после введенных эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции несколькими странами Восточной Европы, а также после начала блокады нескольких пунктов пропуска на границе Украины со стороны Польши.

По данным украинской стороны, ежемесячный экспорт Украины через Румынию вырос с двух до трех миллионов тонн. Стороны сейчас работают над тем, чтобы увеличить пропускную способность пограничных переходов, чтобы выйти на четыре миллиона тонн.