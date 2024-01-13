Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації

Суд Нью-Йорка зобов’язав експрезидента США Дональда Трампа сплатити майже 400 тисяч доларів судових витрат газеті The New York Times і трьом її журналістам, які у 2018 році розкрили його податкову звітність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У 2021 році Трамп ініціював судовий процес проти видання The New York Times та трьох його журналістів, авторів публікації про ухиляння родини Трампа від сплати податків, а також проти власної племінниці Мері Трамп.

Експрезидент США вимагав від журналістів NYT і племінниці 100 мільйонів доларів компенсації за участь "у підступній змові з метою отримати конфіденційні та дуже секретні записи, які вони використовували для власної вигоди".

Стверджувалось, що Мері Трамп була джерелом податкової звітності, на основі якої й була створена резонансна на той час публікація The New York Times, що у 2018 році отримала Пулітцерівську премію.

У ній стверджувалось, що Дональд Трамп і його батько уникли сплати податків на коштовні подарунки та спадщину шляхом створення фіктивної компанії та заниження вартості активів перед податковими органами.

У позові експрезидент США також стверджував, що журналісти знали про мирову угоду з Мері Трамп, яка забороняла їй розкривати документи, отримані в межах позову щодо маєтку батька Дональда Трампа – вони й лягли в основу публікації NYT.

Суд Нью-Йорка ще у травні 2023 року відхилив звинувачення проти The New York Times та її журналістів, а тепер присудив понад 392 тисячі доларів компенсації за судові витрати, які має сплатити Трамп.

Позов останнього проти племінниці все ще розглядається. Вона своєю чергою подала зустрічний позов проти самого Трампа, стверджуючи, що він намагається "перешкодити їй та іншим критикувати його в майбутньому".

У вересні 2023 року суд Нью-Йорка окремо визнав, що колишній президент США міг скоїти шахрайство, пов’язане з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів.