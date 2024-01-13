Трамп должен заплатить $400 тысяч NYT, где впервые рассказали о его налоговых махинациях

Суд Нью-Йорка обязал экспрезидента США Дональда Трампа уплатить почти 400 тысяч долларов судебных издержек газете The New York Times и трем ее журналистам, раскрывшим в 2018 году его налоговую отчетность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В 2021 году Трамп инициировал судебный процесс против издания The New York Times и трех его журналистов, авторов публикации об уклонении семьи Трампа от уплаты налогов, а также против собственной племянницы Мэри Трамп.

Экспрезидент США потребовал от журналистов NYT и племянницы 100 миллионов долларов компенсации за участие "в коварном сговоре с целью получить конфиденциальные и очень секретные записи, которые они использовали для собственной выгоды".

Утверждалось, что Мэри Трамп была источником налоговой отчетности, на основе которой и была создана резонансная в то время публикация The New York Times, получившая в 2018 году Пулитцеровскую премию.

В нем утверждалось, что Дональд Трамп и его отец избежали уплаты налогов на ценные подарки и наследство путем создания фиктивной компании и занижения стоимости активов перед налоговыми органами.

В иске экспрезидент США также утверждал, что журналисты знали о мировом соглашении с Мэри Трамп, которое запрещало ей раскрывать документы, полученные в рамках иска по поводу имения отца Дональда Трампа – они и легли в основу публикации NYT.

Суд Нью-Йорка еще в мае 2023 года отклонил обвинения против The New York Times и ее журналистов, а теперь присудил более 392 тысяч долларов компенсации за судебные издержки, которые должен оплатить Трамп.

Иск последнего против племянницы все еще рассматривается. Она в свою очередь подала встречный иск против самого Трампа, утверждая, что он пытается "помешать ей и другим критиковать его в будущем".

В сентябре 2023 года суд Нью-Йорка отдельно признал, что бывший президент США мог совершить мошенничество, связанное с преувеличением своего состояния в финансовой отчетности с целью получения более крупных и более выгодных кредитов.