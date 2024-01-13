Данія, Швеція та Фінляндія – за довгострокову реалістичну політику щодо Росії

Міністри закордонних справ та оборони Данії, Швеції та Фінляндії заявили, що підписання їхніми країнами угод про оборонну співпрацю зі США стало наслідком кризи безпеки в регіоні, спровокованою повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в їхній спільній статті для газети Göteborgs-Posten.

Міністри трьох нордичних країн підкреслюють, що повномасштабне, незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну "є вирішальною точкою перелому для безпеки Європи та нашого найближчого регіону".

Вони нагадали, що це підштовхнуло Фінляндію та Швецію стати членами НАТО, а Данію – повністю долучитись до політики безпеки та оборони ЄС.

"Ці зміни мають широку народну та парламентську підтримку в наших країнах. Це означає, що скандинавський регіон нині більш об’єднаний, ніж будь-коли раніше, у сфері політики безпеки та оборони", – додають вони.

Шестеро міністрів наголошують, що Росія становить серйозну загрозу європейській безпеці в найближчому майбутньому, а тому "зобов'язання США щодо політики безпеки та військова присутність життєво важливі для безпеки Північної Європи".

"Ми виступаємо за довгострокову, чітку та реалістичну політику щодо Росії, яка базується на надійному стримуванні та обороноздатності. Ми сподіваємося, що Росія розвиватиметься в мирному та демократичному напрямку, але маємо припустити – й підготуватися – до того, що країна буде становити для нас загрозу протягом тривалого часу", – йдеться у статті.

Саме це, додають міністри оборони й закордонних справ Данії, Швеції та Фінляндії, пояснює необхідність угод про оборонну співпрацю зі США, а також членства їхніх країн у НАТО.

"Швеція, Фінляндія та Данія захищають європейський порядок безпеки та міжнародне право. Найкращий спосіб зробити внесок у мирний розвиток – це зміцнити нашу здатність захищати себе разом із нашими союзниками", – підсумовують автори.

Нагадаємо, протягом грудня Швеція, Фінляндія та Данія підписали двосторонню угоду про оборонну співпрацю, яка надасть американським військовим можливість дислокувати свої війська на їхній території.