Дания, Швеция и Финляндия – за долгосрочную реалистическую политику в отношении России

Министры иностранных дел и обороны Дании, Швеции и Финляндии заявили, что подписание их странами соглашений об оборонном сотрудничестве с США стало следствием кризиса безопасности в регионе, спровоцированном полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в их общей статье для газеты Göteborgs-Posten.

Министры трех нордических стран подчеркивают, что полномасштабное, незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину "является решающей точкой перелома безопасности Европы и нашего ближайшего региона".

Они напомнили, что это подтолкнуло Финляндию и Швецию стать членами НАТО, а Данию полностью присоединиться к политике безопасности и обороны ЕС.

"Эти изменения имеют широкую народную и парламентскую поддержку в наших странах. Это означает, что скандинавский регион сейчас более объединен, чем когда-либо прежде, в сфере политики безопасности и обороны", – добавляют они.

Шесть министров подчеркивают, что Россия представляет серьезную угрозу европейской безопасности в ближайшем будущем, а потому "обязательства США по политике безопасности и военное присутствие жизненно важны для безопасности Северной Европы".

"Мы выступаем за долгосрочную, четкую и реалистичную политику в отношении России, которая базируется на надежном сдерживании и обороноспособности. Мы надеемся, что Россия будет развиваться в мирном и демократическом направлении, но должны предположить и подготовиться к тому, что страна будет представлять для нас угрозу в течение длительного времени", – говорится в статье.

Именно это, добавляют министры обороны и иностранных дел Дании, Швеции и Финляндии, объясняет необходимость соглашений об оборонном сотрудничестве с США и членства их стран в НАТО.

"Швеция, Финляндия и Дания защищают европейский порядок безопасности и международное право. Лучший способ внести вклад в мирное развитие – это укрепить нашу способность защищать себя вместе с нашими союзниками", – заключают авторы.

Напомним, в течение декабря Швеция, Финляндия и Дания подписали двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве, которое предоставит американским военным возможность дислоцировать свои войска на их территории.