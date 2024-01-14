Санду про загрозу дестабілізації з боку Росії: У нас ще є вразливі місця

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна намагається захистити себе від ризиків дестабілізації з боку Росії, але вразливі місця все ще залишаються.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Санду заявила 13 січня в Румунії після вручення їй премії в Тімішоарі, її цитує Agerpres.

Санду нагадала, очікує спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні навесні цього року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.

"Ми знаємо, що цієї весни Росія відновить свої дії, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію", – сказала президентка Молдови.

Вона запевнила, що молдовська влада усвідомлює ці ризики та вживає всіх заходів, щоб запобігти цим дестабілізаціям.

"Ми повідомляємо громадянам про ці ризики, як ми робили минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд (під час акцій протесту, організованих проросійськими силами. – Ред.). Разом із громадянами та державними інституціями ми намагаємось захистити себе від цих ризиків, але у нас ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця", – додала Санду.

Президентські вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року.

Раніше Санду заявляла, що важливо продовжувати підтримувати Україну, РФ може поширити агресію й на інші країни.