Санду об угрозе дестабилизации со стороны России: У нас еще есть уязвимые места

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна пытается защитить себя от рисков дестабилизации со стороны России, но уязвимые места все еще остаются.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Санду заявила 13 января в Румынии после вручения ей премии в Тимишоаре, ее цитирует Agerpres.

Санду напомнила, ожидает попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране весной этого года, в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.

"Мы знаем, что этой весной Россия возобновит свои действия, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию", – сказала президент Молдовы.

Она заверила, что молдавская власть осознает эти риски и принимает все меры, чтобы предотвратить эти дестабилизации.

"Мы сообщаем гражданам об этих рисках, как мы делали в прошлом году, когда Россия намеревалась свергнуть правительство (во время акций протеста, организованных пророссийскими силами. – Ред.). Вместе с гражданами и государственными институтами мы пытаемся защитить себя от этих рисков, но у нас еще есть над чем работать, все еще есть уязвимые места", – добавила Санду.

Президентские выборы в Молдове должны состояться осенью 2024 года.

Ранее Санду заявляла, что важно продолжать поддерживать Украину, РФ может распространить агрессию и на другие страны.