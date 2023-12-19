Санду: Росія спробує дестабілізувати Молдову весною перед виборами

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що РФ продовжить свої дії з дестабілізації країни навесні наступного року у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.

Про це Санду розповіла в ефірі ProTV, пише "Європейська правда".

"Ми віримо, що РФ продовжить спроби дестабілізувати тут ситуацію, і я вірю, що ці дії почнуться ближче до весни. Використовуватимуться люди, яких вони мають тут.

Нічого нового, на жаль. Вони можуть змінити певну тактику, але зрозуміло, як вони діятимуть загалом", – сказала Санду.

Вона зазначила, що у цьому контексті потрібно вчитись на уроках місцевих виборів. За її словами, у деяких інституціях вже ведеться робота, аби "перетворити ці уроки на аналіз і розробити конкретні заходи для зменшення ризиків".

Президентські вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року.

Нагадаємо, що за два дні до місцевих виборів, 3 листопада, комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії "Шанс" – проросійського проєкту, пов'язаного з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Таке рішення ухвалили на підставі звіту голови Служби інформації та безпеки Молдови Александра Мустяце, згідно з яким Росія активізувала гібридну війну проти країни, кинувши на це мільярд леїв і підключивши кримінальне угруповання Шора.

Однак у грудні Апеляційний суд Кишинева скасував рішення комісії з надзвичайних ситуацій.