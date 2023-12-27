Президентка Молдови: Путін не зупиниться, якщо його не зупинити

Молдовська президентка Мая Санду наголосила на важливості підтримки України проти повномасштабного російського вторгнення, оскільки РФ може поширити агресію й на інші країни.

Про це Санду сказала в інтерв’ю румунському порталу Veridica, повідомляє "Європейська правда".

"Усі повинні розуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, а якщо Путіна не зупинити, то ціна буде набагато вищою для всіх", – підкреслила президентка Молдови.

Санду додала, що перемога України у війні над Росією – в інтересах кожного, а не лише Києва чи Кишинева, тож вона вірить у "єдність демократичного світу" й сподівається, що Україна й надалі отримуватиме всю необхідну їй підтримку.

"Молдова намагається допомогти всім, чим може, в тому числі навчаючи інженерів з України, надаючи підтримку, звичайно, великій кількості біженців, які вирішили залишитися в Молдові, надаючи гуманітарну підтримку і просуваючи справу перемоги України у світі", – сказала вона.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель після завершення переговорів лідерів ЄС 14-15 грудня, заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.

Раніше цього тижня заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква висловив упевненість, що Європейський Союз на початку наступного року ухвалить рішення про надання Україні допомоги.

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