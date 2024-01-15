У Британії затримали групу осіб за підозрами у планах зірвати роботу лондонської біржі 

У Британії затримали шістьох осіб, яких підозрюють у намірах "зірвати роботу" Лондонської фондової біржі.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Затримання відбулися протягом дня у неділю в кількох містах та пов’язані з підозрами у планах "зірвати роботу Лондонської фондової біржі". У який спосіб це нібито планували зробити, не уточнюють.

Поліція Лондона оголосила, що в понеділок 31-річний Шон Міддлбро з Ліверпуля постане перед судом за звинуваченнями у "змові з метою завдати шкоди громадськості".

П’ятьох інших – трьох жінок і двох чоловіків – затримали у різних районах Лондона, у Ліверпулі та у Брайтоні.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року у ЄС попередньо погодили створення "європейського кіберщита" – механізму посиленого реагування на кіберінциденти й кіберспівпраці у ЄС.