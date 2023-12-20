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У ЄС попередньо погодили створення "Європейського кіберщита"

Середа, 20 грудня 2023, 17:54

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в середу досягли попередньої згоди щодо регламенту про кіберсолідарність, який передбачає посилене реагування на кіберінциденти й кіберспівпрацю в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістила пресслужба Ради ЄС.

Проєкт регламенту передбачає створення "Європейського кіберщита" – загальноєвропейської інфраструктури, що складається з національних і транскордонних оперативних центрів безпеки по всьому ЄС. Їхнім завданням буде виявлення кіберзагроз та реагування на них.

У своїй роботі учасники "кіберщита" використовуватимуть найсучасніші технології, такі як штучний інтелект та передову аналітику даних. А органи влади та відповідні організації зможуть ефективніше й оперативніше реагувати на серйозні інциденти, кажуть у Раді ЄС.

Єврокомісія запропонувала створити "Європейський кіберщит" вартістю 1,1 млрд євро

Проєкт регламенту також передбачає створення механізму реагування на кібернетичні надзвичайні ситуації для підвищення готовності та посилення можливостей реагування на інциденти в ЄС.

Пропозиції постпредів до проєкту Єврокомісії стосувались насамперед уточнення термінології та функцій, наголосі на добровільній участі держав-членів у "Європейському кіберщиті", а також узгодження з іншими актами ЄС у сфері кібербезпеки.

Тепер Рада ЄС буде вести переговори з Європейським парламентом для узгодження остаточної версії регламенту.

Загальний бюджет усіх заходів, передбачених регламентом ЄС про кіберсолідарність, становить 1,1 мільярда євро, з яких близько двох третин будуть профінансовані через програму "Цифрова Європа".

Як повідомлялось, Естонія та ще дев'ять держав 20 грудня запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

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