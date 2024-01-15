В Британии задержали группу лиц по подозрениям в планах сорвать работу лондонской биржи

В Британии задержали шесть человек, которых подозревают в намерениях "сорвать работу" Лондонской фондовой биржи.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Задержания произошли в течение дня в воскресенье в нескольких городах и связаны с подозрениями в планах "сорвать работу Лондонской фондовой биржи". Каким образом это якобы планировали сделать, не уточняют.

Полиция Лондона объявила, что в понедельник 31-летний Шон Миддлбро из Ливерпуля предстанет перед судом по обвинениям в "заговоре с целью нанести ущерб общественности".

Пятерых других – трех женщин и двух мужчин – задержали в разных районах Лондона, в Ливерпуле и в Брайтоне.

Напомним, в конце 2023 года в ЕС предварительно согласовали создание "европейского киберщита" – механизма усиленного реагирования на киберинциденты и киберсотрудничества в ЕС.